Доктор Віра 9, 10 серія: дивитись онлайн український серіал на 1+1

Новий серіал "Доктор Віра" інтригує глядачів цікавим сюжетом. Нові 9 і 10 серії українського серіалу вийшли на каналі 1+1 у понеділок, 23 березня. Дивіться онлайн епізоди та читайте опис сюжету!

Доктор Віра – це медичний серіал, який показує не лише життя медичних працівників, але й розповідає історію головної героїні Віри, яка продовжуватиме працювати та рятувати життя інших, коли сама близька до межі.

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Особисте і професійне життя головної героїні "Доктор Віра" склалося цілком вдало – чудові чоловік та донька, хороша робота. Здається, про що ще може мріяти вона? Однак, доля буває підступна та непередбачувана й робить черговий поворот. Пам'ятайте, що завжди може все перевернутися з ніг на голову. Життя Віри стає зовсім інакшим. Як складеться подальша доля жінки, дивіться у нових епізодах серіалу:

Дивитись онлайн серіал "Доктор Віра" 9 серія від 23-03-2020:

Дивитись онлайн серіал "Доктор Віра" 10 серія від 23-03-2020:

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