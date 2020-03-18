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Доктор Віра 3, 4 серія: дивитись онлайн український серіал на 1+1

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Новий серіал Доктор Віра - фото 1
Новий серіал Доктор Віра / Ivona - bigmir)net

Новий серіал "Доктор Віра" інтригує глядачів цікавим сюжетом. Нові 5 і 6 серії українського серіалу вийшли на каналі 1+1 у середу, 18 березня. Дивіться онлайн епізоди та читайте опис сюжету!

На телеекранах вийшов новий медичний серіал Доктор Віра, який розкриває деталі життя медиків. Головна героїня готова ратувати людей навіть тоді, коли сама опиняється не в найкращій ситуацію.

Дивіться також: 3 і 4 серія драми "Доктор Віра"

Історія кардіохірурга Віри розповідає, як її життя змінюється після зникнення чоловіка. Щоб прогодувати доньку, жінка повертається до роботи медика. У минулому вона вже попрощалась з цією професією, обравши сім'ю, але зараз на неї чекають кардинальні зміни.

Дивитись онлайн серіал "Доктор Віра" 5 серія від 18-03-2020:

Дивитись онлайн серіал "Доктор Віра" 6 серія від 18-03-2020:

Читайте також: Дата виходу і графік серій "Подаруй мені щастя"

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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