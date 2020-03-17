Доктор Віра 3, 4 серія: дивитись онлайн український серіал на 1+1

Новий серіал "Доктор Віра" інтригує глядачів цікавим сюжетом. Свіжі 3 і 4 серії мелодрами вийшли на каналі 1+1 у вівторок, 17 березня. Дивіться онлайн епізоди та читайте опис сюжету!

Доктор Віра – це медичний серіал, який показує не лише життя медичних працівників, але й розповідає історію головної героїні Віри, яка продовжуватиме працювати та рятувати життя інших, коли сама буде близька до межі.

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Серіал "Доктор Віра" розпочався історією про долю кардіохірурга Віри. Життя жінки руйнується стрімким темпом після того, як одного дня зник її чоловік Андрій. Вона залишається не просто самотньою, а залишається сама з хворою донькою. У Віри немає варіантів, як прогодувати сім'ю далі, тому жінка повертається в лікарню. Вона там колись працювала, а тепер повернулася на роботу, щоб забезпечити сім'ю. Віра долає свої особисті проблеми та виклики, а паралельно доктор Віра продовжує рятувати в операційній людські життя.

Дивитись онлайн серіал "Доктор Віра" 3 серія від 17-03-2020:

Дивитися онлайн серіал "Доктор Віра" 4 серія від 17-03-2020:

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