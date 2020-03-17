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Доктор Віра 3, 4 серія: дивитись онлайн український серіал на 1+1

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доктор Віра - фото 1
доктор Віра

Новий серіал "Доктор Віра" інтригує глядачів цікавим сюжетом. Свіжі 3 і 4 серії мелодрами вийшли на каналі 1+1 у вівторок, 17 березня. Дивіться онлайн епізоди та читайте опис сюжету!

Доктор Віра – це медичний серіал, який показує не лише життя медичних працівників, але й розповідає історію головної героїні Віри, яка продовжуватиме працювати та рятувати життя інших, коли сама буде близька до межі.

Це цікаво: Прем'єрні 1 і 2 серія драми "Подаруй мені щастя"

Серіал "Доктор Віра" розпочався історією про долю кардіохірурга Віри. Життя жінки руйнується стрімким темпом після того, як одного дня зник її чоловік Андрій. Вона залишається не просто самотньою, а залишається сама з хворою донькою. У Віри немає варіантів, як прогодувати сім'ю далі, тому жінка повертається в лікарню. Вона там колись працювала, а тепер повернулася на роботу, щоб забезпечити сім'ю. Віра долає свої особисті проблеми та виклики, а паралельно доктор Віра продовжує рятувати в операційній людські життя.

Дивитись онлайн серіал "Доктор Віра" 3 серія від 17-03-2020:

Дивитися онлайн серіал "Доктор Віра" 4 серія від 17-03-2020:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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