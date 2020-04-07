Доктор Віра 27, 28 серія: дивитись онлайн український серіал на 1+1

Новий серіал "Доктор Віра" інтригує глядачів цікавим сюжетом. Нові 27 і 28 серії українського серіалу вийшли на каналі 1+1 у вівторок, 7 квітня. Дивіться онлайн епізоди та читайте опис сюжету, що відбувається у серіалі!

Доктор Віра – це медичний серіал, який показує не лише життя медичних працівників, але й розповідає історію головної героїні Віри, яка продовжуватиме працювати та рятувати життя інших, коли сама близька до межі.

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Віра працює лікарем і доказала не один раз, що вона професіонал своєї справи. То чому ж тоді на її долю випадають все нові й нові випробування. Як складеться доля жінки, дивіться в епізодах серіалу:

Дивитись онлайн серіал "Доктор Віра" 27 серія від 7-04-2020:

Дивитись онлайн серіал "Доктор Віра" 28 серія від 7-04-2020:

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