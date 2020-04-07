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Доктор Віра 25, 26 серія: дивитись онлайн український серіал на 1+1
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Новий серіал "Доктор Віра" інтригує глядачів цікавим сюжетом. Нові 25 і 26 серії українського серіалу вийшли на каналі 1+1 у понеділок, 6 квітня. Дивіться онлайн епізоди та читайте опис сюжету, що відбувається у серіалі!
Доктор Віра – це медичний серіал, який показує не лише життя медичних працівників, але й розповідає історію головної героїні Віри, яка продовжуватиме працювати та рятувати життя інших, коли сама близька до межі.
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Віра – хороший лікар, що вона доказала не один раз. Також їй не властиві погані риси характеру. То чому ж тоді на її долю випадають все нові й нові випробування. Як складеться доля жінки, дивіться в епізодах серіалу:
Дивитись онлайн серіал "Доктор Віра" 25 серія від 6-04-2020:
Дивитись онлайн серіал "Доктор Віра" 26 серія від 6-04-2020:
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