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Доктор Віра 25, 26 серія: дивитись онлайн український серіал на 1+1

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доктор Віра - фото 1
доктор Віра

Новий серіал "Доктор Віра" інтригує глядачів цікавим сюжетом. Нові 25 і 26 серії українського серіалу вийшли на каналі 1+1 у понеділок, 6 квітня. Дивіться онлайн епізоди та читайте опис сюжету, що відбувається у серіалі!

Доктор Віра – це медичний серіал, який показує не лише життя медичних працівників, але й розповідає історію головної героїні Віри, яка продовжуватиме працювати та рятувати життя інших, коли сама близька до межі.

Дивіться також: 23, 24 серія драми "Доктор Віра"

Віра – хороший лікар, що вона доказала не один раз. Також їй не властиві погані риси характеру. То чому ж тоді на її долю випадають все нові й нові випробування. Як складеться доля жінки, дивіться в епізодах серіалу:

Дивитись онлайн серіал "Доктор Віра" 25 серія від 6-04-2020:

Дивитись онлайн серіал "Доктор Віра" 26 серія від 6-04-2020:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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