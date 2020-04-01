Доктор Віра 21, 22 серія: дивитись онлайн український серіал на 1+1

Новий серіал "Доктор Віра" інтригує глядачів цікавим сюжетом. Нові 21 і 22 серії українського серіалу вийшли на каналі 1+1 у середу, 1 квітня. Дивіться онлайн епізоди та читайте опис сюжету, що відбувається у серіалі!

Доктор Віра – це медичний серіал, який показує не лише життя медичних працівників, але й розповідає історію головної героїні Віри, яка продовжуватиме працювати та рятувати життя інших, коли сама близька до межі.

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В лікарі та вдома у Віри продовжуються негаразди. Таке враження, що проблеми накочуються сніговою кулею й щоразу їх більше і більше. Але ж Віра знає, що вона дійсно хороший лікар і добра людина. Чи цього вистачить для розв'язання нових життєвих викликів?

Як складеться доля жінки, дивіться в епізодах серіалу:

Дивитись онлайн серіал "Доктор Віра" 21 серія від 1-04-2020:

Дивитись онлайн серіал "Доктор Віра" 22 серія від 1-04-2020:

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