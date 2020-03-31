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Доктор Віра 19, 20 серія: дивитись онлайн український серіал на 1+1
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Новий серіал "Доктор Віра" інтригує глядачів цікавим сюжетом. Нові 19 і 20 серії українського серіалу вийшли на каналі 1+1 у вівторок, 31 березня. Дивіться онлайн епізоди та читайте опис сюжету, що відбувається у серіалі!
Доктор Віра – це медичний серіал, який показує не лише життя медичних працівників, але й розповідає історію головної героїні Віри, яка продовжуватиме працювати та рятувати життя інших, коли сама близька до межі.
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Не буде спокійного життя Вірі та її близьким, адже інтриги та конфлікти процвітають надалі. Тільки розв'яжеться одна проблема, як одразу ж вимальовуються нові неприємності на горизонті. Що здатне це зупинити?
Як складеться доля жінки, дивіться в епізодах серіалу:
Дивитись онлайн серіал "Доктор Віра" 19 серія від 31-03-2020:
Дивитись онлайн серіал "Доктор Віра" 20 серія від 31-03-2020:
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