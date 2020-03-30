Доктор Віра 17, 18 серія: дивитись онлайн український серіал на 1+1

Новий серіал "Доктор Віра" інтригує глядачів цікавим сюжетом. Останні 17 і 18 серії українського серіалу вийшли на каналі 1+1 у понеділок, 30 березня. Дивіться онлайн епізоди та читайте опис сюжету, що відбувається у серіалі!

Доктор Віра – це медичний серіал, який показує не лише життя медичних працівників, але й розповідає історію головної героїні Віри, яка продовжуватиме працювати та рятувати життя інших, коли сама близька до межі.

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У попередніх серіях Андрій виходить на зв'язок й дзвонить Вірі, але все йде не за планом і на дзвінок відповідає Яся. Тим часом Анжела шукає спосіб відремонтувати барокамеру, а лікарні грозять перевіркою. Конфлікти продовжуються й Анжела звертається до Віри по гроші. Яся розводить плітки і ситуація загострюється.

Як складеться доля жінки, дивіться в епізодах серіалу:

Дивитись онлайн серіал "Доктор Віра" 17 серія від 30-03-2020:

Дивитись онлайн серіал "Доктор Віра" 18 серія від 30-03-2020:

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