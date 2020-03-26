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Доктор Віра 15, 16 серія: дивитись онлайн український серіал на 1+1

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доктор Віра - фото 1
доктор Віра

Новий серіал "Доктор Віра" інтригує глядачів цікавим сюжетом. 15 і 16 серії українського серіалу вийшли на каналі 1+1 у четвер, 26 березня. Дивіться онлайн епізоди та читайте опис сюжету, що відбувається у серіалі!

Доктор Віра – це медичний серіал, який показує не лише життя медичних працівників, але й розповідає історію головної героїні Віри, яка продовжуватиме працювати та рятувати життя інших, коли сама близька до межі. Особисте і професійне життя головної героїні "Доктор Віра" склалося цілком вдало. Прекрасні чоловік і дочка, хороша робота. Про що ще можна мріяти? Проте доля підступна і непередбачувана. Завжди може все перевернутися з ніг на голову.

Дивіться також: 13, 14 серія драми "Доктор Віра"

Зникнення чоловіка, виявлення брехні, важка та відповідальна робота, маленька хвора донька, квола матір, яку потрібно доглядати, звинувачення, суд, плітки – що життя підкине Вірі наступного разу? І чи закінчиться все хорошим фіналом?

Як складеться подальша доля жінки, дивіться в епізодах серіалу:

Дивитись онлайн серіал "Доктор Віра" 15 серія від 26-03-2020:

Андрій виходить на зв'язок: він дзвонить Вірі, трубку бере Яся, однак почувши це, теща погрожує Андрію з вимогою більше не дзвонити їм. Анжела намагається знайти спосіб відремонтувати барокамеру, яку спалила пацієнтка. У лікарню потрапляє чоловік з вивихом в плечі, який поклав око на Віру. До Альбіни приходять люди з обласного відділу охорони здоров'я з попередженням про перевірку лікарні та суворі заходи в разі виявлених порушень. Роман підозрює, що Віра домовилася з Марком проти нього з Берестовою.

Дивитись онлайн серіал "Доктор Віра" 16 серія від 26-03-2020:

Анжела заявляє Альбіні, що у неї є можливість вплинути на перевірку з обласного відділу охорони здоров'я в обмін на пробачення їй зламаної барокамери. Людмила дратується, що її сприймають як санітарку. Поліція зобов'язує співробітників повернути вкрадену каблучку – інакше їм загрожує закриття лікарні. Анжела звертається за допомогою до Віри з проханням допомогти з грошима. Дочка розпускає наклеп Альбіні, що Віра крутить роман з пацієнтом. Яся просить Марка допомогти їй знайти її батька.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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