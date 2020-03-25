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Доктор Віра 13, 14 серія: дивитись онлайн український серіал на 1+1

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серіал доктор Віра - фото 1
серіал доктор Віра

Новий серіал "Доктор Віра" інтригує глядачів цікавим сюжетом. Нові 13 і 14 серії українського серіалу вийшли на каналі 1+1 у середу, 25 березня. Дивіться онлайн епізоди та читайте опис сюжету!

Доктор Віра – це медичний серіал, який показує не лише життя медичних працівників, але й розповідає історію головної героїні Віри, яка продовжуватиме працювати та рятувати життя інших, коли сама близька до межі. Особисте і професійне життя головної героїні "Доктор Віра" склалося цілком вдало. Прекрасні чоловік і дочка, хороша робота. Про що ще можна мріяти? Проте доля підступна і непередбачувана.

Дивіться також: 11, 12 серія драми "Доктор Віра"

Серіал "Доктор Віра" все стрімкіше наближається до фіналу, але чи буде це щасливий кінець? Адже головна героїня продовжує потерпати від нових різких поворотів долі. Справлятися з усім, що впало на плечі, стає дедалі складніше. Не варто забувати, що в останній момент все може перевернутися з ніг на голову.

Як складеться подальша доля жінки, дивіться у нових епізодах серіалу:

Дивитись онлайн серіал "Доктор Віра" 13 серія від 25-03-2020:

Дивитись онлайн серіал "Доктор Віра" 14 серія від 25-03-2020:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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