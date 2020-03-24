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Доктор Віра 11, 12 серія: дивитись онлайн український серіал на 1+1
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Новий серіал "Доктор Віра" інтригує глядачів цікавим сюжетом. Нові 11 і 12 серії українського серіалу вийшли на каналі 1+1 у вівторок, 24 березня. Дивіться онлайн епізоди та читайте опис сюжету!
Доктор Віра – це медичний серіал, який показує не лише життя медичних працівників, але й розповідає історію головної героїні Віри, яка продовжуватиме працювати та рятувати життя інших, коли сама близька до межі. Особисте і професійне життя головної героїні "Доктор Віра" склалося цілком вдало. Прекрасні чоловік і дочка, хороша робота. Про що ще можна мріяти? Проте доля підступна і непередбачувана.
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Завжди все може перевернутися догори дриґом. У попередніх серіях Віра доводить, що водій маршрутки помер не з вини Миті. Тим часом, в СІЗО адвокат Анжели вмовляє Андрія відмовитись від своїх показань, адже хоче посадити в тюрму Віру. У головної героїні проблеми на роботі.
Як складеться подальша доля жінки, дивіться у нових епізодах серіалу:
Дивитись онлайн серіал "Доктор Віра" 11 серія від 24-03-2020:
Дивитись онлайн серіал "Доктор Віра" 12 серія від 24-03-2020:
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