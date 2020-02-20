Доктор Комаровський присоромив людей за реакцію на повернення українців з Китаю

Відомий дитячий лікар, кандидат медичних наук та ведучий авторських програм Євген Комаровський записав відеозвернення, у якому закликав українців припинити паніку та прийняти евакуйованих з Китаю співгромадян.

У двохвилинному ролику доктор Комаровський нагадав, що з китайського Уханя, де виник спалах коронавірусу, повернулись тільки здорові люди. Серед евакуйованих – 45 українців та 26 іноземців. Усі вони, а також члени екіпажу SkyUp та супровідний медперсонал, проведуть 14 діб на карантині в медцентрі Нацгвардії "Нові Санжари", що на Полтавщині.

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Однак місцеві мешканці зустрічають евакуйованих протестами: дороги до селища заблокували, а навколо медзакладу облаштували барикади. І поки українці з Уханя добираються до місця обсервації автобусами, між пікетувальниками та поліцією виникають сутички. Люди налаштовані рішуче та навіть готові стояти "живим щитом", аби не пропустити транспорт. Тож доктор Комаровський закликав припинити паніку:

Не щепити дітей – не боїмося. Жерти базарні консерви і вмирати від ботулізму – не боїмося. Ковтати при будь-якому пчиху антибіотики – не боїмося. Ремені безпеки – для слабаків. Сурогатний алкоголь – наше все. Любов і повага до медпрацівників – зашкалюють. Валідол – від інфаркту, пустирник від депресії, вітаміни для імунітету, гомеопатія – від усього. Грипу, правця, кору, туберкульозу, сифілісу, коклюшу і т.д. і т.п. не боїмося.

"Наших абсолютно здорових (!) співвітчизників, які опинились там, де з 1,4 мільярда осіб захворіло 75 тисяч, готові спалити під крики про те, що Україна – єдина. Тобто коли з 40 мільйонів на кір хворіє 150 тисяч, ми продовжуємо купувати і продавати довідки про щеплення – цього ми не боїмося", – написав Комаровський у своєму блозі.

Він також випустив відеозвернення до українців, у якому наголосив, що "коронавірус не літає в повітрі". "Він передається при тісному контакті зі справді хворою людиною. Ніякої загрози нікому немає", – підкреслив Комаровський.

Як вам не соромно? Що ви робите? Щиро закликаю: припиніть цю паніку, яка просто не достойна цивілізації. Де ваша віра, мораль?

Лікар порадив дати спокій евакуйованим українцям, а натомість зайнятись власним здоров'ям та безпекою. "Подумайте, як правильно профілактувати гострі респіраторні захворювання, почитайте, що таке місцевий імунітет, як провітрювати приміщення, як підтримувати правильну температуру і вологість, як гуляти з дітьми, як щепитися від грипу. Ось це нехай вас хвилює", – додав Євген Комаровський.

Всі істерики щодо того, що поруч з нами розміщені люди з Китаю і тому ми помремо, – це ознака неадекватності, низького інтелекту та відсутності моралі, – гнівно підсумував лікар.

Відео звернення Комаровського до українців:

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