На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Доктор Комаровський присоромив людей за реакцію на повернення українців з Китаю
-
- 42
Відомий дитячий лікар, кандидат медичних наук та ведучий авторських програм Євген Комаровський записав відеозвернення, у якому закликав українців припинити паніку та прийняти евакуйованих з Китаю співгромадян.
У двохвилинному ролику доктор Комаровський нагадав, що з китайського Уханя, де виник спалах коронавірусу, повернулись тільки здорові люди. Серед евакуйованих – 45 українців та 26 іноземців. Усі вони, а також члени екіпажу SkyUp та супровідний медперсонал, проведуть 14 діб на карантині в медцентрі Нацгвардії "Нові Санжари", що на Полтавщині.
Це цікаво: З'явились фото українців, яких евакуювали з Уханя
Однак місцеві мешканці зустрічають евакуйованих протестами: дороги до селища заблокували, а навколо медзакладу облаштували барикади. І поки українці з Уханя добираються до місця обсервації автобусами, між пікетувальниками та поліцією виникають сутички. Люди налаштовані рішуче та навіть готові стояти "живим щитом", аби не пропустити транспорт. Тож доктор Комаровський закликав припинити паніку:
Не щепити дітей – не боїмося. Жерти базарні консерви і вмирати від ботулізму – не боїмося. Ковтати при будь-якому пчиху антибіотики – не боїмося. Ремені безпеки – для слабаків. Сурогатний алкоголь – наше все. Любов і повага до медпрацівників – зашкалюють. Валідол – від інфаркту, пустирник від депресії, вітаміни для імунітету, гомеопатія – від усього. Грипу, правця, кору, туберкульозу, сифілісу, коклюшу і т.д. і т.п. не боїмося.
"Наших абсолютно здорових (!) співвітчизників, які опинились там, де з 1,4 мільярда осіб захворіло 75 тисяч, готові спалити під крики про те, що Україна – єдина. Тобто коли з 40 мільйонів на кір хворіє 150 тисяч, ми продовжуємо купувати і продавати довідки про щеплення – цього ми не боїмося", – написав Комаровський у своєму блозі.
Він також випустив відеозвернення до українців, у якому наголосив, що "коронавірус не літає в повітрі". "Він передається при тісному контакті зі справді хворою людиною. Ніякої загрози нікому немає", – підкреслив Комаровський.
Як вам не соромно? Що ви робите? Щиро закликаю: припиніть цю паніку, яка просто не достойна цивілізації. Де ваша віра, мораль?
Лікар порадив дати спокій евакуйованим українцям, а натомість зайнятись власним здоров'ям та безпекою. "Подумайте, як правильно профілактувати гострі респіраторні захворювання, почитайте, що таке місцевий імунітет, як провітрювати приміщення, як підтримувати правильну температуру і вологість, як гуляти з дітьми, як щепитися від грипу. Ось це нехай вас хвилює", – додав Євген Комаровський.
Всі істерики щодо того, що поруч з нами розміщені люди з Китаю і тому ми помремо, – це ознака неадекватності, низького інтелекту та відсутності моралі, – гнівно підсумував лікар.
Відео звернення Комаровського до українців:
Читайте також: Чому НЕ варто розводити паніку через евакуацію українців з Китаю
-
19:21Самостійна подорож до Болгарії: як усе організувати і зекономити
-
19:14Епічна боротьба: камери Samsung Galaxy S20+, Pixel 4 та iPhone 11 Pro порівняли у дії
-
18:56Названо ціну легендарного бренду білизни Victoria's Secret
-
18:42Названо найбезпечніші країни для туристів у 2020 році
-
18:25Чому деякі люди виглядають молодшими за свої роки
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
18:16Названо найкращі та найгірші вокзали Європи
-
18:05Гороскоп на 21 лютого 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
18:02Доктор Комаровський присоромив людей за реакцію на повернення українців з Китаю
-
17:515 знецінюючих фраз, які не варто казати коханій людині
-
17:41102-річний англієць сміливо дав відсіч грабіжнику
-
17:22Дарина Білодід у коротеньких шортах вразила шикарною фігурою
-
17:14Королева Єлизавета II зізналася, що носила брекети, і порадила іншим
-
16:55Леся Нікітюк похвалилася ідеальними ніжками
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
16:43Езра Міллер знявся в ефектному рекламному ролику для Saint Laurent
-
16:22Найкорисніші продукти для здоров'я очей
-
16:13Відпочивала в IKEA, а не на Балі: блогерка кумедно надурила своїх підписників
-
15:55Хлопець застряг у пробці під час сварки, і йому співчувають всі (відео)
-
15:32Як дефіцит сну впливає на жіноче здоров'я
-
15:19Дівчина Джейсона Стетхема роздяглась в Instagram: гарячі фото
-
14:53Я – Бог: американець відсудив 150 тисяч доларів за номерний знак
-
14:34Burger King зробив огидну рекламу натурального бургера, і це провал (відео)
-
14:26Усі в шоці: з'явились фото українців, яких евакуювали з Уханя
-
14:14iPhone 9 показали на реальному відео: як він може виглядати насправді
-
19:21Самостійна подорож до Болгарії: як усе організувати і зекономити
-
18:02Доктор Комаровський присоромив людей за реакцію на повернення українців з Китаю
-
14:26Усі в шоці: з'явились фото українців, яких евакуювали з Уханя
-
12:13Як прибрати рекламу зі смартфонів Xiaomi на MIUI: інструкція з фото
-
11:05Куди евакуюють українців, які прилетіли з Уханя: Зеленський розсекретив місце
-
07:14Погода в Україні 20 лютого: у яких областях пройдуть дощі
- 19 лютого
-
21:20Що таке хентай чи генг-бенг: які види сексу та категорії є на Pornhub
-
19:51Що заборонено туристам робити в Італії: перелік, який врятує вашу відпустку
-
16:05ТЕСТ: Перевірте, що ви знаєте про алкоголь та напої
-
13:31Україна домовилася про безвіз з ще однією країною
-
11:51THE HARDKISS – Косатка: дивіться новий кліп гурту із чуттєвою Юлією Саніною
-
08:52Названо середню зарплату в Україні за 2019 рік
-
07:15Погода в Україні 19 лютого: точний прогноз на день
- 18 лютого
-
22:24Не винний: мем про "невірного" хлопця отримав логічне продовження
-
20:23Науковці назвали несподівану причину переїдання: нею грішать всі
-
18:00Ліга чемпіонів 2020: розклад, коли і де дивитись онлайн матчі ЛЧ
-
16:00Як українці називали останній місяць зими: синоніми до слова "лютий"
-
14:00Джону Траволті – 66 років: найкращі фільми з улюбленим актором
-
12:00Найкращі жарти Сергія Притули у відборі на Євробачення 2020: відео
-
10:15ТЕСТ: З чого тобі потрібно розпочати день
-
07:16Погода в Україні 18 лютого: де можливі дощі
- 17 лютого
-
21:22Названі найзатребуваніші професії на найближчі 10-20 років
-
18:09Моделі 90-х: як змінилася українська дівчина Бонда Ольга Куриленко
-
17:00Перехід на літній час 2020: дата, коли переводять годинник в Україні
-
16:00Хто пройшов у фінал Нацвідбору на Євробачення 2020: усі фіналісти