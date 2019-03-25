Dodge зробив надзвичайно широкий Charger

Компанія Dodge представила прототип седана Charger з widebody-обвісом. Презентація дизайн-проекту відбулася на щорічному заході Spring Fest, організованому заводським ательє Mopar. Від звичайного Charger новинка відрізняється зовнішністю і аеродинамічним обвісом.

Концепт Dodge Charger Widebody побудований на базі 717-сильної модифікації SRT Hellcat. При цьому у седана змінена передня та задня частина кузова, встановлені розширені колісні арки та задній спойлер. За попередньою інформацією, прототип стане серійним вже у цьому році. Набір дооснащення запропонують для версій R/T Scat Pack і SRT Hellcat.

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Звичайний Dodge Charger SRT Hellcat комплектується компресорною "вісімкою" об'ємом 6,2 літра. З нуля до "сотні" седан розганяється за 3,7 секунди, а його максимальна швидкість складає 328 кілометрів на годину. Однак як і модифікація Challenger SRT Hellcat Widebody "розширений" Charger може виявитися швидшим за базову машину.

У стандартне оснащення маслкара входить лонч-контроль, функція Line Lock, яка блокує контур передніх гальм при бернаутах, і раніше доступний тільки "Демону" охолоджувач нагнітача After-Run Chiller, а також функція Torque Reserve, що створює запас крутного моменту при розгоні з місця.

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