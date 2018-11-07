Dodge випустив ефектні сани для Санта-Клауса

Автокомпанія Dodge показала, як мають виглядати сучасні санки для Санта-Клауса. Зацініть!

Dodge вирішив оновити транспорт Санти і презентував ефектні червоні сани потужністю у 808 кінських сил. Здається, стільки буде вдосталь, аби бородатий дідусь зміг доставляти подарунки. До того ж, авто має 8-циліндроваий двигун з об'ємом у 6,2 л. Щоправда, питання його пересування залишається відкритим, адже у нього зовсім немає коліс.

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Сучасні сани для Санта-Клауса від Dodge

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