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Додаток "Повітряна тривога" оновили: повний перелік змін

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Додаток "Повітряна тривога" оновили: повний перелік змін - фото 1

В Україні працює програма "Повітряна тривога", що оперативно сповіщає про початок та кінець повітряної тривоги в різних регіонах України. Тепер же додаток оновили. Про основні зміни – читайте далі.

Як йдеться у повідомленні Мінцифри в Telegram, у програму додали можливість налаштовувати гучності, безлімітне використання сервісу та з'явився Telegram-канал програми. Додаток уже встановили понад 3,5 мільйона українців.

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Які оновлення отримала програма: повний перелік

  • Тепер у програмі можна регулювати гучність повідомлень про початок та завершення тривоги.
  • Мобільні оператори lifecell, Kyivstar та Vodafone не будуть знімати мегабайти, а відповідно й гроші за використання програми. Але важливо, аби смартфон мав доступ до інтернету.
  • Створено єдиний Telegram-канал "Повітряна тривога", що дублює всі повідомлення програми. Це додаткова нагода отримати сигнал тривоги.

Де можна завантажити додаток "Повітряна тривога"

Важливо! Наполегливо закликаємо не ігнорувати повітряну тривогу!

Додаток 'Повітряна тривога' оновили: повний перелік змін - фото 501069

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