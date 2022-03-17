Додаток "Повітряна тривога" оновили: повний перелік змін

В Україні працює програма "Повітряна тривога", що оперативно сповіщає про початок та кінець повітряної тривоги в різних регіонах України. Тепер же додаток оновили. Про основні зміни – читайте далі.

Як йдеться у повідомленні Мінцифри в Telegram, у програму додали можливість налаштовувати гучності, безлімітне використання сервісу та з'явився Telegram-канал програми. Додаток уже встановили понад 3,5 мільйона українців.

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Які оновлення отримала програма: повний перелік

Тепер у програмі можна регулювати гучність повідомлень про початок та завершення тривоги.

Мобільні оператори lifecell, Kyivstar та Vodafone не будуть знімати мегабайти, а відповідно й гроші за використання програми. Але важливо, аби смартфон мав доступ до інтернету.

Створено єдиний Telegram-канал "Повітряна тривога", що дублює всі повідомлення програми. Це додаткова нагода отримати сигнал тривоги.

Де можна завантажити додаток "Повітряна тривога"

Важливо! Наполегливо закликаємо не ігнорувати повітряну тривогу!

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