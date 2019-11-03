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Дочка Потапа позувала в одному плащі

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Дочка Потапа - фото 1
Дочка Потапа / instagram

Прийомна дочка українського продюсера і репера Олексія Потапенка (Потап), дочка його колишньої дружини Ірини Горової Наталя влаштувала гарячу фотосесію у білизні.

20-річна дівчина позувала в тренчі на голе тіло в передпокої, доповнивши образ кепкою з козирком і черевиками, а відповідним кадром поділилася на своїй сторінці в Instagram.

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"Чому ти вибрав мене і цей дивний шлях зі мною", – підписала Наталія під знімком, процитувавши хіт Джамали "Крила". Прийомна дочка Потапа викликала захват цим шикарним знімком. Шанувальники відзначили, що вона виглядає просто круто.

"Наташа, як завжди, красуня", "Нереальна", "Тому що ти яскрава", "Наташа, навіщо так красиво, суцільна естетика", – написали в коментарях.

Гортайте фотогалерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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