Дочка Полякової спантеличила мережу знімком в обіймах хлопця

Юна 14-річна красуня відправилася на відпочинок у теплий Єгипет разом з своєю зірковою мамою Олею Поляковою. З спекотного курорту Маша Полякова і ділиться з підписниками загадковими кадрами.

Оля Полякова разом з дочкою уже встигли поніжитися на пляжі і подивитися вечірнє шоу у Шем-ель-Шейху. А Маша Полякова також встигла спантеличити шанувальників знімком у компанії молодого хлопця, який обійняв її, поклавши руку на плече. Відповідний кадр вона показала в Instagram.

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Дочка Олі Полякової позувала у дещо зухвалому образі. Вона одягла трендові шорти із завищеною талією і білу сорочку, яку зав'язала у вузол під грудьми. Свій лук дівчина доповнила кокетливим капелюшком і сонячними окулярами круглої форми. Її супутник виглядав більш стримано – хлопець віддав перевагу чорним джинсам і білій футболці.

"Що для вас важливіше: дружба чи відносини?" – залишила дівчина провокаційне запитання під фото.

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