Дочка Майкла Джексона очолила рекламну кампанію філіппінського бренду

Зйомки рекламної фотосесії проходили в Лос-Анджелесі під керівництвом відомого фотографа Майка Розенталя.

На рекламних кадрах Джексон з'явилася в модних образах з нової колекції, продемонструвавши ключові тренди осені в casual-стилі, зокрема, сорочки в смужку, штани oversize із завищеною талією, картаті ками-топи і кроп-жакети.

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"Було цікаво спостерігати за Періс, яка позує перед камерою. Вона була схожа на рок-зірку. У неї склалися відмінні творчі стосунки з фотографом. Мені дуже сподобалося, як на ній виглядає одяг з нашої нової колекції", – говорить директор Penshoppe Джефф Басконії.

За визнанням Джексон, вона завжди була прихильницею бренду і речей, які ідеально вписуються в її особистий гардероб:

"Мені подобається одяг в стилі 60-х і 70-х років, але для мене також дуже важливий комфорт в одязі, тому нова колекція Penshoppe – ідеальне втілення того, що мені дійсно подобається. Також я вдячна бренду за творчу свободу, яку мені дали під час зйомки. Було дуже весело і цікаво", – каже зірка.

Періс Джексон у новій рекламній кампанії

Періс Джексон у новій рекламній кампанії

Періс Джексон у новій рекламній кампанії

Періс Джексон у новій рекламній кампанії

Періс Джексон у новій рекламній кампанії

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