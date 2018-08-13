Мексиканська ведуча прогнозу погоди похизувалася пишними формами в бікіні

Мексиканська телеведуча Марія Соль Перес поділилася фотографією з басейну.

На спокусливому знімку телеведуча Марія Соль Перес позує спиною до камери в бікіні, яке максимально підкреслює її пишні пишні форми.

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Шанувальники Перес почали нахвалювати ідеальну фігуру свого кумира. Під її новим знімком вони залишили не тільки безліч захоплених коментарів, але і понад 250 тисяч лайків.

Допис, поширений Solci Perez #lachicadelclima (@lasobrideperez) 11 Сер 2018 р. о 2:56 PDT

A post shared by Solci Perez #lachicadelclima (@lasobrideperez) on Aug 12, 2018 at 6:00pm PDT

Допис, поширений Solci Perez #lachicadelclima (@lasobrideperez) 13 Сер 2018 р. о 9:42 PDT

"Класна фігура", "Гарний вигляд", "Апетитна", "Ви – моя богиня", "Гаряча", "Сексуальна", "Ваша краса зводить з розуму", – дивуються формам Перес її численні фанати в Instagram.

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