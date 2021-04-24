Дочка Мадонни розповіла про романтичні стосунки з Тімоті Шаламе

24-річна дочка американської попікони Мадонни Лурдес розповіла, що голлівудський актор Тімоті Шаламе був її першим хлопцем, коли обидва вчилися в школі музики і мистецтв на Манхеттені.

24-річна Лурдес Леон знялася у відвертій фотосесії для журналу Vanity Fair і в інтерв'ю розговорилася про своє особисте життя. Спадкоємиця Мадонни і Карлоса Леона зізналася, що її першим коханням був Тімоті Шаламе, зірка фільму Дюна.

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Дівчина пояснила, що романтичні стосунки з Шаламе спалахнули на вечірці Мадонни, куди дуже хотів потрапити Тімоті. За її словами, Тімоті став її першим в житті бойфрендом. "Зазвичай я не говорю про це, але це була гарна ніч", – згадує Леон.

Вперше про стосунки танцівниці і актора заговорили в 2013 році. Інсайдери розповідали тоді, що Мадонна строго ставилася до роману дочки і рідко відпускала її на побачення без нагляду. Через кілька років Тімоті зізнався в інтерв'ю, що вони з Лурдес змогли залишитися друзями.

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