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Дочка Деппа з'явилася на публіці без білизни під прозорим нарядом: відверті фото (18+)

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Лілі-Роуз Депп - фото 1
Лілі-Роуз Депп / Getty

Дочка Джонні Деппа і Ванесси Параді, актриса і модель Лілі-Роуз Депп вийшла у світ в прозорій сукні без спідньої білизни. Пікантні знімки з'явилися в мережі.

На церемонію вручення кінопремії BAFTA 20-річна модель прийшла в платті, яке повністю просвічувалося. Чорне вбрання від модного будинку Chanel виконане з мережива та шифону.

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Так, зірка одягла мереживний комбінезон на голе тіло, а зверху – чорний сарафан з прозорої тканини на тонких бретелях і відвертим розрізом. Образ Депп доповнила масивними браслетами, розпущеним волоссям і туфлями на дуже високих підборах. А родзинкою образу було те, що красуня була без спідньої білизни.

Дочка Деппа з'явилася на публіці без білизни під прозорим нарядом: відверті фото (18+) - фото 383751

Дочка Деппа з'явилася на публіці без білизни під прозорим нарядом: відверті фото (18+) - фото 383752

Дочка Деппа з'явилася на публіці без білизни під прозорим нарядом: відверті фото (18+) - фото 383753

Дочка Деппа з'явилася на публіці без білизни під прозорим нарядом: відверті фото (18+) - фото 383754

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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