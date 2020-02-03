Дочка Деппа з'явилася на публіці без білизни під прозорим нарядом: відверті фото (18+)

Дочка Джонні Деппа і Ванесси Параді, актриса і модель Лілі-Роуз Депп вийшла у світ в прозорій сукні без спідньої білизни. Пікантні знімки з'явилися в мережі.

На церемонію вручення кінопремії BAFTA 20-річна модель прийшла в платті, яке повністю просвічувалося. Чорне вбрання від модного будинку Chanel виконане з мережива та шифону.

Тут спокусливо: Дівчина тижня: розкута красуня Анжела Вайт, яка стала володаркою Порно-Оскара 2020 (18+)

Так, зірка одягла мереживний комбінезон на голе тіло, а зверху – чорний сарафан з прозорої тканини на тонких бретелях і відвертим розрізом. Образ Депп доповнила масивними браслетами, розпущеним волоссям і туфлями на дуже високих підборах. А родзинкою образу було те, що красуня була без спідньої білизни.

Читайте також: Гаряча Демі Роуз показала апетитні форми (18+)