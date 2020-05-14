Дочка Дженніфер Лопес написала книгу в 12 років

Американська співачка, актриса, продюсер і бізнесвумен Дженніфер Лопес похвалилася в Instagram тим, що її 12-річна дочка Емма написала книгу. Твір називається Господи, допоможи.

У соцмережі 50-річна знаменитість додала, що дуже пишається Еммою.

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"Вона поділилася своїми щоденними молитвами у своїй першій книзі Господи, допоможи. Ця книга запропонує сім'ям спосіб знайти мир і силу, що таяться у вірі", – написала Джей Ло. Зірка також запропонувала своїм передплатникам робити попереднє замовлення книги її дочки.

Нагадаємо, що у Дженніфер Лопес в шлюбі зі співаком Марком Ентоні народилися близнюки Емма і Макс.

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