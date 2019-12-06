Дочка Демі Мур стала копією своєї зіркової мами

25-річна Таллула Вільям, наймолодша з трьох доньок Демі Мур і Брюса Вілліса, показала новий образ в соцмережах.

Шанувальники відразу зрозуміли, ким надихнулася дочка зіркових батьків. Стрижка у брюнетки Таллули один в один збігається зі стрижкою Моллі, героїні Демі Мур, з культового фільму 90-го року Привид.

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Шанувальники Демі Мур оцінили перетворення її дочки позитивно. Як відзначили фанати, Таллула, зовнішністю більше схожа на батька, а з новою стрижкою більше нагадує красуню Демі.

У дівчини довгий час були психологічні проблеми і депресія. У 2015 році Таллула зізналася, що страждає дисморфією тіла. Через захворювання вона була надмірно стурбована своєю зовнішністю. Можливо, стрижка під Моллі – не тільки спосіб бути впевненішою, але і шлях до остаточного примирення з матір'ю.

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