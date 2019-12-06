Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новенька Папік День Святого Миколая

Дочка Демі Мур стала копією своєї зіркової мами

  • 13
Демі Мур - фото 1
Демі Мур / instagram

25-річна Таллула Вільям, наймолодша з трьох доньок Демі Мур і Брюса Вілліса, показала новий образ в соцмережах.

Шанувальники відразу зрозуміли, ким надихнулася дочка зіркових батьків. Стрижка у брюнетки Таллули один в один збігається зі стрижкою Моллі, героїні Демі Мур, з культового фільму 90-го року Привид.

Читайте також: Тіна Кароль підкреслила фігуру ефектним червоним платтям

Шанувальники Демі Мур оцінили перетворення її дочки позитивно. Як відзначили фанати, Таллула, зовнішністю більше схожа на батька, а з новою стрижкою більше нагадує красуню Демі.

У дівчини довгий час були психологічні проблеми і депресія. У 2015 році Таллула зізналася, що страждає дисморфією тіла. Через захворювання вона була надмірно стурбована своєю зовнішністю. Можливо, стрижка під Моллі – не тільки спосіб бути впевненішою, але і шлях до остаточного примирення з матір'ю.

Гортайте фотогалерею:

І ще: Наомі Кемпбелл знялася у відвертій фотосесії для Vogue, засвітивши оголені груди

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Моделі 90-х: як змінилася найбільш високооплачувана англійка Ясмін Ле Бон (18+)
  • Вчора, 17:19
  • 977
Гороскоп на грудень 2019: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку
  • 01 грудня, 15:18
  • 1020
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 листопада, 13:09
  • 1931403
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз