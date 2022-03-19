"Добрий вечір, ми з України": нацгвардійці передали привіт з Рубіжного на Луганщині

Бійці Нацгвардії продовжують відбивати атаки російських військ на місто Рубіжне Луганської області. Але в мережі продовжують ширитись фейки про те, що населений пункт підконтрольний окупантам, тож наші військові записали окреме відео з міста.

Під час воєнного стану важливо дослухатись лише до офіційних джерел інформації, адже в мережі активного поширюються фейки. Саме тому гвардійці зняли окреме відео з міста Рубіжне, що на Луганщині межує з тимчасово окупованою Старою Краснянкою.

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"Наші гвардійці передають привіт із Рубіжне. Вони щиро здивовані і дуже сміялися, коли побачили циркове шоу в російських новинах, що місто "зачистили" чеченці та терористи з ОРДЛО. Кажуть, що місто оберігали, оберігають і оберігатимуть українські військовослужбовці, прикордонники і поліція і вони не здають його окупантам", – йдеться в описі.

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