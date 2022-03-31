До яких країн українські автоперевізники можуть їхати без дозволів: список

У ці країни українські перевізники можуть їхати без дозвільних докуметів

Під час війни Росії проти України низка країн полегшила умови в'їзду. Зокрема, спростили перетин кордонів українським автоперевізникам. Нагадаємо, в яких країнах які зараз можливості.

У Львівській ОВА нагадали про те, в які країни українським автоперевізникам можна в'їжджати без особливих труднощів. Ловіть перелік з умовами далі!

Варте уваги: Що змінилося для водіїв на час воєнного стану: 4 важливих пункти

Перелік країн зі спрощеними умовами перетину кордону

Естонія. До кінця 2022 року усі двосторонні та транзитні вантажні автомобільні перевезення без будь-яких обмежень та без дозволів.

Італія. У цій країні до 30 червня усі двосторонні та транзитні вантажні автомобільні перевезення без будь-яких обмежень та без дозволів на здійснення міжнародних вантажних автомобільних перевезень.

Угорщина. Тут усі двосторонні та транзитні перевезення територією країни без додаткових дозволів і реєстрації в системі BiREG передбачені до 30 квітня.

Латвія. На період воєнного стану усі двосторонні та транзитні перевезення територією країни без дозволів

Болгарія. На час воєнного стану усі двосторонні та транзитні перевезення територією країни без дозволів. Під дозвільною системою залишилися перевезення в/з третіх країн.

Словаччина. На період воєнного стану без дозволів будь-які транзитні перевезення вантажів і пасажирів через територію країни.

Туреччина. На період воєнного стану усі двосторонні та транзитні вантажні перевезення без дозволів.

Бездозвільний режим винятком із транзитом для вантажів гуманітарної допомоги діє також у: Австрії, Литві, Латвії, Польщі, Німеччині, Румунії, Естонії, Молдові, Словенії, Італії, Чехії, Словаччині, Угорщині та Нідерландах.

Читайте також: Кабмін дозволив під час війни водіям з правами категорії В їздити на вантажівках