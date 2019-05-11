До виходу готують унікальний планшет з двома екранами

Компанія Epad анонсувала вихід Epad X – першого планшета з двома екранами. Новинка отримає ОС Android, 9,7-дюймовий кольоровий дисплей.

Розробники планують зібрати гроші на виробництво шляхом краудфандінга, а ранній прототип показали на недавній виставці.

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Наразі не повідомляється нічого про ціну або дату виходу новинки. А ось специфікації вже відомі, і вони доволі скромні. Оголошена наявність процесора MediaTek MT8176, 2 ГБ оперативної і 32 ГБ постійної пам'яті плюс слот для карт microSD.

Планшет отримає також порт USB Type-C, батарею на 5000 мА·год, адаптери WiFi, Bluetooth і GPS. З дрібниць відзначимо стереодинаміки і підтримку стилуса Wacom з 4096 рівнями натискання.

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