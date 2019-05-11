Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Гра престолів Меган Маркл День матері

До виходу готують унікальний планшет з двома екранами

  • 12
Планшет отримає також порт USB Type-C, батарею на 5000 мА·год - фото 1
Планшет отримає також порт USB Type-C, батарею на 5000 мА·год / myseldon

Компанія Epad анонсувала вихід Epad X – першого планшета з двома екранами. Новинка отримає ОС Android, 9,7-дюймовий кольоровий дисплей.

Розробники планують зібрати гроші на виробництво шляхом краудфандінга, а ранній прототип показали на недавній виставці.

І ще: Популярний виробник планшетів покидає ринок

Наразі не повідомляється нічого про ціну або дату виходу новинки. А ось специфікації вже відомі, і вони доволі скромні. Оголошена наявність процесора MediaTek MT8176, 2 ГБ оперативної і 32 ГБ постійної пам'яті плюс слот для карт microSD.

Планшет отримає також порт USB Type-C, батарею на 5000 мА·год, адаптери WiFi, Bluetooth і GPS. З дрібниць відзначимо стереодинаміки і підтримку стилуса Wacom з 4096 рівнями натискання.

До виходу готують унікальний планшет з двома екранами - фото 326956

Читайте також: Гігантський планшет: представлено новий Samsung Galaxy View 2

Джерело: myseldon
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Нова музика: плейлист популярних пісень травня
  • 07 травня, 10:20
  • 358
"Pogadamy po polsku": бери участь у грі в ефірі радіо МАКСИМУМ та отримай за це подарунок
  • 15 квітня, 08:00
  • 394
Моделі 90-х: як змінилася гаряча італійка Лінда Євангеліста (18+)
  • 08 травня, 19:21
  • 1364
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології