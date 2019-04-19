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До та після: неймовірні перетворення песиків завдяки стрижці

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До та після: неймовірні перетворення песиків завдяки стрижці - фото 1

Фотограф Грейс Чон показує на своїй сторінці в мережі Інстаграм серію неймовірно милих фотографій собак до та після стрижки. Дивіться, як виглядають кудлаті песики.

Стрижку роблять за японською технікою. Її особливість полягає в тому, що майстер не зважає на стандарти породи, а намагається максимально підкреслити індивідуальність собаки. При такій роботі враховують всі особливості так, щоб стрижка була креативною та індивідуальною.

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Такі стрижки займають кілька годин. Їх можна вважати справжнім мистецтвом. Всі собаки на знимках сфотографовані в Лос-Анджелесі, де й працюють майстри, навчені в Японії.

У 2016 році Чон почала фотопроект під назвою Hairy/Волохаті. Сьогодні існує понад 300 милих портретів із серії "до та після".

До теми: Навіть пес працює: у Японії собака продає печену картоплю

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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