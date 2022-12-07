До списку "100 жінок 2022 року" від BBC увійшли 8 українок: хто вони

Видання BBC оприлюднило щорічний список жінок з усіх куточків світу, які надихають і впливають на світ. У 2022 році серед усіх згаданих були й українки. Читайте далі та дізнайтеся, хто вони!

Вісім українок, які увійшли до списку "100 жінок 2022 року" працюють у різних сферах, мають різні хобі та вподобання, але об'єднує їх те, що вони впливають на суспільство, яке змінюється завдяки їхнім зусиллям.

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Переглянути весь перелік можна за ЦИМ посиланням.

Список відображає роль жінок у конфліктах в усьому світі у 2022 році – від протестувальниць, які сміливо вимагають змін в Ірані, до жіночого обличчя війни та опору в Україні та росії", – йдеться в описі до спецпроєкту.

ОЛЕНА ЗЕЛЕНСЬКА, ПЕРША ЛЕДІ

Після повномасштабного російського вторгнення вона використала свій статус, щоб показати страждання українського народу, ставши першою дружиною іноземного президента, яка звернулася до Конгресу США. Зараз вона зосереджена на підтримці психічного здоров'я дітей і сімей, травмованих війною.

ЯНА ЗІНКЕВИЧ, ПОЛІТИКИНЯ Й ФРОНТОВА МЕДИЧНА ВОЛОНТЕРКА

Вона особисто вивезла в безпечне місце 200 поранених солдатів. Її команда продовжує надавати першу медичну допомогу пораненим військовим і мирним жителям, проводить медичну підготовку, здійснила близько 6 тисяч евакуацій. 27-річна Зінкевич також є однією із наймолодших депутатів українського парламенту та очолює підкомітет військової медицини.

МАРИНА ВЯЗОВСЬКА, МАТЕМАТИКИНЯ

Українська математикиня, яка цього року стала лише другою жінкою в історії, яка виграла престижну медаль Філдса, яку часто називають Нобелівською премією з математики й вручають кожні чотири роки. Марина Вязовська отримала нагороду за роботу над 400-літньою головоломкою й розв'язала задачу, як найефективніше упакувати сфери у восьмивимірному просторі.

ІРИНА КОНДРАТОВА, ПЕДІАТРИНЯ

Попри постійні обстріли, лікарка Ірина Кондратова та її команда продовжували невтомно піклуватися про вагітних жінок, новонароджених та матерів у Харківському обласному перинатальному центрі. Вони облаштували пологову палату в підвалі лікарні та ризикували життям, щоб залишитися в реанімації з немовлятами, яких неможливо було перемістити, навіть коли лунали сирени повітряної тривоги.

ОЛЕКСАНДРА МАТВІЙЧУК, ЮРИСТКА З ПРАВ ЛЮДИНИ

Протягом 15 років Олександра Матвійчук очолює Центр громадянських свобод (ЦГС), який став одним із лауреатів Нобелівської премії миру 2022 року за роботу з документування воєнних злочинів росії після повномасштабного вторгнення в Україну.

ЮЛІЯ ПАЄВСЬКА, ПАРАМЕДИКИНЯ

Відома українська цивільна парамедикиня і засновниця добровольчого медичного підрозділу "Янголи Тайри", який врятував сотні поранених мирних жителів і військовослужбовців. Юлію Паєвську, більш відому як Тайра, захопили російські війська у березні, коли вона допомагала евакуювати мирних жителів з Маріуполя.

ЮЛІЯ САЧУК, ЗАХИСНИЦЯ ПРАВ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Українська правозахисниця Юлія Сачук очолює громадську організацію жінок з інвалідністю Fight For Right ("Боротьба за право"). Вона була серед тих, хто екстрено реагував на вторгнення Росії в Україну, цілодобово співпрацювала з міжнародними організаціями над координацією планів евакуації, щоб врятувати життя тисяч українців з інвалідністю.

КРІСТІНА БЕРДИНСЬКИХ, ЖУРНАЛІСТКА

Під час війни в Україні відома журналістка Крістіна Бердинських подорожувала країною і робила репортажі з регіонів, які зазнали обстрілів з боку росії. Деякі з її матеріалів були зосереджені на повсякденному житті в місті, охопленому війною.

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