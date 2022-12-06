100 найкращих пісень 2022 року: рейтинг від музичного видання Pitchfork

Музичне видання Pitchfork опублікувало рейтинг зі 100 найкращих пісень, які були у чартах у 2022 році. Серед музичних робіт є й ті, до створення яких безпосередньо були залучені українці. Читайте далі та дізнайтеся деталі!

Музичне видання розповіло про найкращі пісні року і зазначило, що цьогоріч музичний світ був дещо дивним, адже давні треки виринали й набували популярності з новою силою – очолювати хіт-паради, а популярні репери захопили хіп-хоп, були й ті, хто повертаються до інді, артисти писали жанрові хіти, не варто забувати й про електронних експериментаторів, які тримали слухачів на ногах, ще R&B співаки глибоко досліджували себе, а найбільші попзірки не могли не схилитися до ностальгії.

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З повним списком пісень можна ознайомитися за ЦИМ посиланням.

ТОП 10 пісень 2022 року від Pitchfork:

Alvvays: Belinda Says Destroyer: June Glorilla / Hitkidd: F.N.F. (Let’s Go) Alex G: Runner Beyoncе: Alien Superstar Yeah Yeah Yeahs: Spitting Off the Edge of the World [ft. Perfume Genius] Rosalia: Saoko Alan Braxe / DJ Falcon: Step by Step [ft. Panda Bear] Bad Bunny: Titi Me Pregunto Hikaru Utada: Somewhere Near Marseilles

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