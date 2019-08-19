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Цей собака заслуговує на Оскар: відеофакт

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Собака заслуговує на Оскар - фото 1
Собака заслуговує на Оскар

У мережі не можуть відвести погляд від артистичного собаки, який міг би з легкістю виграти Оскар. А все тому, що він допомагає власнику підпрацьовувати.

На платформі Reddit користувач з ніком Slyfox_1 поділився відео з чоловіком та цуциком, яке за короткий час побачили більш як 17 тисяч осіб, а ще більш як 170 залишили коментарі. А все тому, що на відео чоловік працює аніматором, а саме живою статуєю у золоті, а допомагає у цій нелегкій справі маленький собака. І поки витривалість хлопця вже стала чимось звичним, але те, як завмирає пухнастик, справді варте Оскара. Як додали коментатори, здається, пес на сьомому небі від щастя, адже насолоджується моментом.

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Oscar nomination from r/funny

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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