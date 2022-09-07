До Риги прибув один із найбільших військових кораблів НАТО

Вчора, 6 вересня, у Ризький порт увійшов один з найбільших кораблів американських військово-морських сил USS ​​Kearsarge. Судно прибуло в рамках запланованого візиту після участі у міжнародних військових навчаннях у Балтійському морі, а також для того, аби символізувати єдність та солідарність НАТО.

USS Kearsarge – перше за 20 років судно такого типу, яке бере участь у навчаннях у Балтійському морі. Завдання корабля, який є флагманом 22-го морського експедиційного корпусу на Балтійському морі — забезпечення безпеки в морському регіоні. Як видно з кадрів на сторінці Latvijas armija у Facebook, судно довжиною понад 250 метрів рухається акваторією Ризького порту за допомогою буксирів.

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Ми вперше в цих водах, тому це не тільки пам'ятна, але й дуже хвилююча подія, – каже командир Kearsarge капітан Том Фостер.

На кораблі можна розміщувати і використовувати різні літальні апарати, наприклад MV-22 Osprey зі змінним кутом нахилу гвинта, що несе. Такі літаки використовують для далеких перевезень сил спецоперацій, а також для того, щоб забезпечити підрозділи за будь-яких погодних умов.

Екіпаж десантного корабля армії США становить понад 2000 осіб, але він може одночасно перевозити до 1500 осіб. Рига – останній порт країн Балтії, де пришвартувався корабель. Наприкінці травня він був у Таллінні, а наприкінці серпня – у Клайпедському порту.

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