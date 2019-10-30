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ДИНАМО – ШАХТАР: дивитись відео голів та огляд матчу 30 жовтня 2019
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Київське Динамо вдома зіграло у рамках 1/8 фіналу Кубка України з донецьким Шахтарем у середу, 30 жовтня. Дивіться відео голів, а також огляд гри двох найсильніших українських футбольних команд!
У 1/8 Кубка України зіткнулися дві найсильніші українські футбольні команди – Динамо та Шахтар. Запеклий поєдинок, який відбувся 30 жовтня показав, хто ж з суперників сильніший, а кому довелося поступитися своїми лідерськими амбіціями!
До теми: ДИНАМО – ШАХТАР дивитись онлайн трансляцію 1/8 Кубка України
Таким був стартовий склад київського Динамо:
На поле НСК "Олімпійський" Шахтар вийшов у такому стартовому складі:
Перший тайм почався з агресивної атаки господарів поля. За лічені хвилини Динамо спробувало кілька разів пробити по воротах Шахтаря, але П'ятов упевнено обороняв їх. Наполегливість киян дала бажаний результат. На 22-ій хвилині гол забив 28-річний Сергій Сидорчук.
Відео гола Сергія Сидорчука (Динамо):
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