ДИНАМО – ШАХТАР: дивитись відео голів та огляд матчу 30 жовтня 2019

Київське Динамо вдома зіграло у рамках 1/8 фіналу Кубка України з донецьким Шахтарем у середу, 30 жовтня. Дивіться відео голів, а також огляд гри двох найсильніших українських футбольних команд!

У 1/8 Кубка України зіткнулися дві найсильніші українські футбольні команди – Динамо та Шахтар. Запеклий поєдинок, який відбувся 30 жовтня показав, хто ж з суперників сильніший, а кому довелося поступитися своїми лідерськими амбіціями!

До теми: ДИНАМО – ШАХТАР дивитись онлайн трансляцію 1/8 Кубка України

Таким був стартовий склад київського Динамо:

На поле НСК "Олімпійський" Шахтар вийшов у такому стартовому складі:

Перший тайм почався з агресивної атаки господарів поля. За лічені хвилини Динамо спробувало кілька разів пробити по воротах Шахтаря, але П'ятов упевнено обороняв їх. Наполегливість киян дала бажаний результат. На 22-ій хвилині гол забив 28-річний Сергій Сидорчук.

Відео гола Сергія Сидорчука (Динамо):

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