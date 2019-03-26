Найкрутіші фішки нашого дитинства: ностальгійна колекція з 90-х

Діти у 90-х розважалися, як могли. Однією із улюблених забовок дитинства була гра у фішки. Власники найбільшої кількості фішок вважалися справжніми мажорами. Ми вирішили пригадати, як виглядало це багатство. Ловіть порцію ностальгії!

Фішки були хітом 90-х. Їх не тільки колекціонували всі школярі, а ще й грали та обмінювалися ними. Як ви пам'ятаєте, метою гри було вибити якомога більше кепсів своєрідною битою зі стосу (колоди). Чим більше фішок ти вибивав, тим більше у тебе їх і ставало. Суперник в цьому випадку програш відчував на своїй кишені, адже фішки переходили переможцю.

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Особливо цінувалися тематичні фішки – з покемонами, з машинами Формули-1, з персонажами гри Mortal Kombat, з героями діснеївських мультфільмів або японських аніме. Ми зібрали найбільші скарби дитинства в одній статті! Згадуйте 90-і разом з нами!

ЧупаКепи. Ці фішки повинні були безкоштовно видавати при покупці чупа-чупсів, але кмітливі продавчині продавали їх окремо.

Загалом вийшло три серії ЧупаКепів: прості непов'язані одна з одною картинки; карикатурні скелети і зомбі з блискітками; фішки, які "переливаються".

Черепашки ніндзя. Одні з улюблених фішок з персонажами улюбленого мультика – Донателло, Мікеланджело, Рафаелем, Леонардо, Ейпріл, Сплінтером та іншими.

Зазвичай, один малюнок повторювався на п'яти різних фонах, але бували й винятки.

Покемони – фішки з суперпопулярними героями однойменного аніме та серії ігор. До слова, невдовзі вийде фільм "Детектив Пікачу", тож ми отримаємо ще одну нагоду поринути в дитинство.

Смайлики. Якщо поєднати фішки розрізами, то можна комбінувати емоції

Mortal Kombat – найдорожчі і найкрутіші фішки! Можна було обміняти одну таку на три простих.

Теж МК, але картонні. Мальовані персонажі в повний зріст, по пояс і портрети з ім'ям

Найкрутіша літаюча фішка MK!

POG, більше відомі як "блоха". Теж дуже класні фішки – особливо золоті і срібні.

Діснеївські FunCaps. Кумедні фішки з героями мульсеріалів.

Особливо популярними були кепси з Дональдом Даком.

Також були серії Power Rangers і VR Troopers з різних сезонів.

Добрий привид Каспер – ще один герой 90-х. Були фішки з кадрами фільму, мультсеріалу та арти.

American Caps – мегапопулярні фішки! За них боролися не на жарт ;)

А ось і Street Fighter – величезна колекція кепсів.

"Голди" також дуже цінувалися. Зображення на кожній фішці було на "золотому" фоні.

Далі підуть менш популярні фішки. Футбол Made in Taiwan, бачили такі?

Кожну перевертаємо. Обережно – полуничка!

Фото: pikabu

А які фішки були вашою гордістю? Пишіть у коментарях!

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