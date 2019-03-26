На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Найкрутіші фішки нашого дитинства: ностальгійна колекція з 90-х
-
- 195
Діти у 90-х розважалися, як могли. Однією із улюблених забовок дитинства була гра у фішки. Власники найбільшої кількості фішок вважалися справжніми мажорами. Ми вирішили пригадати, як виглядало це багатство. Ловіть порцію ностальгії!
Фішки були хітом 90-х. Їх не тільки колекціонували всі школярі, а ще й грали та обмінювалися ними. Як ви пам'ятаєте, метою гри було вибити якомога більше кепсів своєрідною битою зі стосу (колоди). Чим більше фішок ти вибивав, тим більше у тебе їх і ставало. Суперник в цьому випадку програш відчував на своїй кишені, адже фішки переходили переможцю.
Це цікаво: Найкращі дитячі іграшки з 90-х
Особливо цінувалися тематичні фішки – з покемонами, з машинами Формули-1, з персонажами гри Mortal Kombat, з героями діснеївських мультфільмів або японських аніме. Ми зібрали найбільші скарби дитинства в одній статті! Згадуйте 90-і разом з нами!
ЧупаКепи. Ці фішки повинні були безкоштовно видавати при покупці чупа-чупсів, але кмітливі продавчині продавали їх окремо.
Загалом вийшло три серії ЧупаКепів: прості непов'язані одна з одною картинки; карикатурні скелети і зомбі з блискітками; фішки, які "переливаються".
Черепашки ніндзя. Одні з улюблених фішок з персонажами улюбленого мультика – Донателло, Мікеланджело, Рафаелем, Леонардо, Ейпріл, Сплінтером та іншими.
Зазвичай, один малюнок повторювався на п'яти різних фонах, але бували й винятки.
Покемони – фішки з суперпопулярними героями однойменного аніме та серії ігор. До слова, невдовзі вийде фільм "Детектив Пікачу", тож ми отримаємо ще одну нагоду поринути в дитинство.
Смайлики. Якщо поєднати фішки розрізами, то можна комбінувати емоції
Mortal Kombat – найдорожчі і найкрутіші фішки! Можна було обміняти одну таку на три простих.
Теж МК, але картонні. Мальовані персонажі в повний зріст, по пояс і портрети з ім'ям
Найкрутіша літаюча фішка MK!
POG, більше відомі як "блоха". Теж дуже класні фішки – особливо золоті і срібні.
Діснеївські FunCaps. Кумедні фішки з героями мульсеріалів.
Особливо популярними були кепси з Дональдом Даком.
Також були серії Power Rangers і VR Troopers з різних сезонів.
Добрий привид Каспер – ще один герой 90-х. Були фішки з кадрами фільму, мультсеріалу та арти.
American Caps – мегапопулярні фішки! За них боролися не на жарт ;)
Далі підуть менш популярні фішки.
Футбол
Made in Taiwan, бачили такі?
Кожну перевертаємо. Обережно – полуничка!
Фото: pikabu
А які фішки були вашою гордістю? Пишіть у коментарях!
Читайте також: Улюблені ігри нашого дитинства
-
19:43Європарламент проголосував за скасування переведення годинників
-
19:27Xiaomi анонсувала оновлений Mi Notebook Air: круті можливості за смішні гроші
-
19:15Наталя Могилевська заявила про переїзд з Києва в інше місто
-
18:53Науковці вразили заявою про хороших і поганих людей
-
18:40Олег Скрипка хоче заборонити Євробачення, і ось чому
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
18:3027 березня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
18:23Представлено Huawei P30 та P30 Pro: справжні камерофони на ринку
-
18:12Mitsubishi представила екстремальний пікап L200
-
18:01Найкрутіші фішки нашого дитинства: ностальгійна колекція з 90-х
-
17:54Усього одна крута вправа зміцнить ваше здоров'я
-
17:39У Києві з'явився мурал з доповненою реальністю
-
17:26В Амстердамі заборонять екскурсії по Кварталу червоних ліхтарів
-
17:13Учені успішно випробували протизаплідні таблетки для чоловіків
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
16:54Ryanair почне літати зі ще двох великих українських міст
-
16:44Sony представила екшн-камеру з відкидним екраном
-
16:27У NASA скасували перший в історії політ двох жінок-астронавток: причина вас вразить
-
16:12Пікантні знімки зірки Месників злили в мережу
-
16:00Слово дня: БЛАВАТ
-
15:52Епічні фото втомлених котів, які викликають чимало питань
-
15:43Xiaomi показала технологію надшвидкої зарядки: 17 хвилин на повний заряд
-
15:35Чоткий Паца – Попа, как у Ким: вийшла нова пародія на хіт NK із Зеленським
-
15:29Литовець створює 3D-карти, від яких важко відвести погляд
-
15:15Позитивний дідусь потрапив на гаряче відео моделі і став мемом
-
18:01Найкрутіші фішки нашого дитинства: ностальгійна колекція з 90-х
-
16:00Слово дня: БЛАВАТ
-
14:00Анекдоти про політику і політиків: актуальні жарти про наболіле
-
12:13Сповідь продавця: чому не варто купувати додаткові сервіси в магазинах техніки
-
10:19Популярні пісні: плейлист свіжих хітів березня для гарного настрою
-
08:10Вибори президента 2019: дата, коли відбудуться вибори в Україні
- 25 березня
-
23:50Люксембург – Україна: відео голів і огляд матчу відбору на Євро 2020
-
21:0026 березня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
19:00Вибори 2019: новий рейтинг змінив позиції кандидатів у президенти України
-
18:00Володимир Кличко святкує день народження: біографія та історія успіху чемпіона
-
16:10Слово дня: БАЮРА
-
13:59Нацбанк представив нові монети номіналом у 100 гривень: відео
-
12:13ТЕСТ: Хто ти – Порохобот чи ЗеКомандер? Визнач свого ідеального кандидата!
-
10:15Свіжа рок-музика: плейлист нових пісень тижня
-
08:28Яку погоду очікувати в Україні 25 березня
- 24 березня
-
21:30Голос країни 9: дивитись онлайн 10 випуск – як пройшли нокаути
-
19:55Слова, які не варто говорити жінкам під час сексу
-
17:25Дівчина тижня: найсексуальніша серфінгістка Холлі-Дейзі Коффі (18+)
-
15:00Слово дня: ҐАНДЖ
-
12:19Чому не можна чіпати чужі гроші
-
09:47Зірка Друзів натякнула на можливе продовження серіалу
-
08:32Медики назвали продукти, якими не варто снідати
- 23 березня
-
21:23Джамала й Оля Цибульська вперше показали своїх синочків
-
19:48Яка країна ЄС найчастіше відмовляє українцям у в'їзді
-
18:13Популярні міфи про IQ, в які не варто вірити