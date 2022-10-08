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До дня народження путіна: Естонія привітала Україну з вибухами на Кримському мосту
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Не тільки українці радісно зустріли новини про вибухи на Кримському мосту. До вітань долучились і в Естонії, зазначивши, що вітають такий крок.
Очільник МЗС Естонії Урмас Рейнсалу став першим високопоставленим європейським чиновником, який привітав Україну з вибухами на Кримському мосту, пише естонський портал Delfi.
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Естонія, звісно ж, вітає це і вітає українські спецсили, які, ймовірно, стоять за цією операцією, – відзначив міністр закордонних справ.
Він також додав, що така ціль існувала вже давно, але мала бути присвячена саме до дня народження кремлівського диктатора. Як зауважує чиновник, Кримський міст має особливе значення для росіян.
Фізично ця споруда не повністю зруйнована, але частина автомобільного мосту впала, залізнична дорога також заблокована, тож рух зупинився. Відповідно до інформації з соцмереж, по обидва боки мосту громадяни росії неабияк панікують. А в Криму утворились значні черги на поромну переправу.
До слова, 7 жовтня Урмас Рейнсалу відверто прокоментував день народження путіна на своєму профілі у твітері.
Путін сьогодні святкує день народження. Сподіваюся, що наступний він проведе як в'язень за злочини проти людства. Необхідно створити спеціальний трибунал для злочинів російської агресії! – наголосив глава МЗС Естонії.
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