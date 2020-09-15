До Дня Мертвих вийде нова версія Барбі: фото

Компанія Mattel вдруге випустить Barbie Dia De Muertos до Дня мертвих, який традиційно проходить в Мексиці, Гватемалі, Нікарагуа та інших латиноамериканських країнах в перші дні листопада. Дизайнер нової серії Хав'єр Міабе сподівається, що лялька зможе привернути суспільну увагу до Дня Мертвих.

Обличчя нової ляльки розфарбоване в типовому стилі calavera, що в перекладі з іспанської означає "череп". Нова Барбі одягнена у мереживне традиційне мексиканське плаття, прикрашене квітами.

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"Барбі святкує освячену століттями традицію #DiaDeMuertos з новою колекційною лялькою, що шанують символи і ритуали свята", – наголошується на офіційній сторінці Барбі в Instagram.

Є у нової ляльки й ім'я – La Catarina, яке вона отримала завдяки персонажу сатиричного мультфільму. Художник Дієго Рівера назвав жіночий скелет, який з'являється в картині, "Ла Калавера Катріна". Саме тому нова Барбі й називається "Катариною".

День мертвих або Día de los Muertos по-іспанськи – традиційне свято, коли сім'ї відвідують кладовища, щоб згадати своїх померлих близьких і нагадати собі, що смерть не така страшна, як зазвичай здається людям.

Перша Барбі була випущена у 1959 році в США в штаті Вісконсін.

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