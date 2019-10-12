До чого схиляє людей недосипання

Порушення режиму сну тягне за собою вибір жирної і солодкої їжі. Це в ході експерименту довели вчені.

Фахівці провели експеримент, задіявши в ньому 25 чоловіків і жінок у віці від 18 до 40 років, яких поділили на дві групи. Добровольці з першої групи спали всього лише чотири години, а випробовувані з другої групи – близько восьми годин.

І ще: Ніяких пельменів: лікарі пояснили, кому не варто їсти цей смаколик

Через 20 днів експеримент провели знову, помінявши групи місцями. Виявилося, що якщо люди спали мало, то навіть після стандартного обіду, коли їм пропонували поїсти ще, вони не відмовлялися від їжі і вживали більш калорійну їжу.

Як показали аналізи, при нестачі сну в організмі підвищується рівень ендоканабіноїдів 2-OG, а також змінюється активність грушоподібної кори головного мозку. Ця область відіграє ключову роль в розпізнаванні запахів. Висновки вказують, що недосип робить мозок більш сприйнятливим до привабливих ароматів, які в результаті і змушують людину споживати шкідливі продукти.

Недосипання пов'язане з переїданням

Читайте також: Правила спілкування з токсичними людьми