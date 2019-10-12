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До чого схиляє людей недосипання
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Порушення режиму сну тягне за собою вибір жирної і солодкої їжі. Це в ході експерименту довели вчені.
Фахівці провели експеримент, задіявши в ньому 25 чоловіків і жінок у віці від 18 до 40 років, яких поділили на дві групи. Добровольці з першої групи спали всього лише чотири години, а випробовувані з другої групи – близько восьми годин.
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Через 20 днів експеримент провели знову, помінявши групи місцями. Виявилося, що якщо люди спали мало, то навіть після стандартного обіду, коли їм пропонували поїсти ще, вони не відмовлялися від їжі і вживали більш калорійну їжу.
Як показали аналізи, при нестачі сну в організмі підвищується рівень ендоканабіноїдів 2-OG, а також змінюється активність грушоподібної кори головного мозку. Ця область відіграє ключову роль в розпізнаванні запахів. Висновки вказують, що недосип робить мозок більш сприйнятливим до привабливих ароматів, які в результаті і змушують людину споживати шкідливі продукти.
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