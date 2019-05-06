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До чого призводить відмова від кофеїну

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Кофеїн порушує процеси формування колагену - фото 1
Кофеїн порушує процеси формування колагену / Time Magazine

Експерти склали список плюсів відмови від кофеїну. При цьому автори списку відзначили, що мова йде не тільки про припинення вживання кави, але і чаю, а також енергетиків і газованої води.

На першому місці рейтингу – плюс у вигляді меншої тривожності. Річ у тому, що надлишок кофеїну викликає сильну стурбованість, стрибки енергії і вироблення стресових гормонів. Друге місце дісталося міцному сну, який швидко повернеться після відмови від кофеїновмісних напоїв.

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Третій рядок відведено здоровим зубам. Кофеїн, чай та інші такі напої погіршують колір емалі. На 4 позиції рейтингу зниження артеріального тиску, що відбувається при відмові від кави. П'яте місце відійшло збалансованій хімії мозку. Справа в тому, що кава робить людину не тільки більш енергійною, але і більш дратівливою. Якщо прибрати каву, зникнуть і перепади настрою.

На шостому місці здорове травлення. І на останній сходинці рейтингу виявилося повернення молодості. Кофеїн порушує процеси формування колагену, який вкрай необхідний для молодості шкіри.

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Джерело: medicalnewstoday
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