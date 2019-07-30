До 25-річчя культового серіалу ДРУЗІ у Нью-Йорку відкриють унікальну виставку

Серіалу "Друзі", який обожнює не одне покоління, цієї осені виповниться 25 років з моменту прем'єри на каналі NBC. З цієї нагоди Warner Bros. відкриє у Нью-Йорку простір, присвячений популярному шоу.

Виставковий майданчик дасть можливість відвідувачам згадати пам'ятні речі з серіалу "Друзі". Так, ви зможете вживу побачити крісла і настільний футбол Чендлера і Джої, фіолетові двері квартири Моніки і Рейчел, вузьку сходову клітку, через яку Росс, Чендлер і Рейчел щосили намагалися пронести диван, улюблене кафе Central Perk і навіть фонтан з початкових титрів.

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Виставковий простір відкриється 7 вересня і буде працювати до 6 жовтня. Вхід на виставку обійдеться у 29,50 доларів.

Крім того, тимчасова виставка, на якій будуть представлені реквізити і костюми, дасть шанувальникам "Друзів" можливість дізнатися деякі поради з прибирання Моніки і побачити улюблені речі Фібі.

Минуло майже 25 років з моменту прем'єри "Друзів", але універсальна привабливість популярного телесеріалу зберігається серед шанувальників різного віку. Святкуючи знаменну річницю шоу, ми з нетерпінням чекаємо можливості подарувати нашим друзям можливість віддати данину поваги чудовому складу персонажів, знаковим декораціям і улюбленим моментам шоу, – розповів старший віцепрезидент Warner Bros. Пітер ван Роден.

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