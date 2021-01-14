Днями Україну накриє потужна і затяжна магнітна буря

У той час, як в Україні вирує негода, в січні в країні очікуються магнітні коливання, в які магнітосфера Землі буде збудженою.

Так, магнітні коливання накрили планету перед Різдвом, 6 січня, а також очікуються в період з 17 по 20 січня. Крім того, останній місяць зими почнеться також з магнітних коливань, які пройдуть 1 і 2 лютого.

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Відзначимо, що, згідно з прогнозом Лабораторії станом на 13 січня, сильних магнітних бур в період з середини січня до середини лютого не очікується. Найчастіше на метеозалежність скаржаться жителі великих міст, де люди мало рухаються, рідко бувають на повітрі і звикли створювати комфортну температуру за допомогою кондиціонерів та центрального опалення. Через це природна здатність до адаптації знижується і зміна погоди може відображатися на самопочутті.

На думку лікарів, метеозалежність сама по собі не хвороба, але атмосферні коливання підсилюють симптоми наявних захворювань.

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