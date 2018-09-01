Дмитро Комаров душевно привітав усіх школярів з 1-м вересня

Телеведучий опублікував фото зі школярами з джунглів Амазонки і розповів про складнощі їхнього життя і навчання.

Відомий український телеведучий тревел-проекту "Світ навиворіт" Дмитро Комаров опублікував душевне привітання для всіх учнів зі святом 1-го вересня. Він опублікував у своєму Instagram фото зі школярами з джунглів Амазонки.

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Текст привітання ведучий почав так: "Всім школярам привіт з Бразилії! Прокинувся (у мене ранок) і побачив багато позитивних фото зі шкіл в соцмережах. Захотілося привітати вас з 1 вересня, хлопці і дівчата".

A post shared by Дмитрий Комаров. Мир наизнанку (@komarovmir) on Sep 1, 2018 at 4:35am PDT

Далі були настанови школярам і спогади зі шкільних років життя Комарова:

"Повірте на слово: коли ви станете дорослішими, то будете згадувати шкільний період, як один з найщасливіших і кайфових в житті. Так, зараз попереду складний рік, домашні завдання, які не хочеться робити, контрольні, ранні підйоми в школу, що особливо неприємно пізньої осені та взимку, коли ти в темряві, по калюжах або снігу топаєш до школи, автобусній зупинці. І навіть якщо йдеш до машини – думки все одно одні: швидше б кінець тижня або канікули. У дорослому житті не буде такої розкоші. Доросле життя так сильно насичене зобов'язаннями, в різних галузях, що повернути шкільний стан радості просто неможливо. Робота і турботи не дозволять знову відчути цей кайф. Ніколи. Його важливо відчувати саме зараз. Я і всі мої однокласники теж міркували: ось закінчимо школу, і почнеться житуха – не треба складати іспити, ніякої залежності від вчителів. Скоріше б стати дорослими – ми дуже цього хотіли. Нам здавалося, що попереду повна свобода. Зараз кожен з нас згадує школу з вдячністю, як золотий, унікальний час. Отримайте задоволення від цього відрізка життя, незалежно від того, в якому ви класі. Обіцяю, ви будете згадувати школу з вдячністю, як найщасливіший час, навіть якщо зараз здається, що це не так".

Зворушливий пост телеведучий підсумував словами про те, що свої 35 дуже він хотів би хоч ненадовго відчути себе, як 1 вересня років 20 назад. "Тому я вам по-доброму заздрю ​​і бажаю класного року!", – додав Дмитро.

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