Для схуднення і від хвороб: чому і як варто їсти бобові

Для схуднення і від хвороб: чому і як варто їсти бобові

Страви з бобовими обов'язково мають бути у раціоні, щоб зміцнювати здоров'я, а також продовжувати життя.

У людей, які регулярно їдять бобові, майже на третину менші ризики розвитку діабету другого типу. Про це розповіла глава МОЗ Уляна Супрун на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, вже ця властивість бобових є значним аргументом на користь бобових.

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Найкориснішими бобовими для запобігання діабету є сочевиця, яку варто вживати тричі на тиждень. Однак це не єдина властивість таких продуктів.

"Результати багатьох наукових досліджень показали, що дотримання багатої на бобові дієти, пов‘язані не тільки з уникненням діабету. Зокрема з нижчим ризиком появи ожиріння, високого кров‘яного тиску, високого рівня холестерину, хвороб серця та інсульту. Крім цього, щоденне споживання бобових може сприяти ефективному лікуванню цих захворювань у людей, які вже їх мають", – наголошує Супрун.

Чому потрібно регулярно їсти бобові

Чому потрібно регулярно їсти бобові:

Допомагають позбутись завої ваги

Недавнє дослідження показало, що раціон, у якому щодня є 1 горня бобових, за три місяці дозволяє зменшити об'єм талії, вагу, а також привести у норму рівень цукру в крові. У середньому, за цей час піддослідні позбулись 2,7 кг.

Поповнюють запас білків, клітковини та поживних речовин

У бобових вдосталь білків, які допомагають швидко втамувати голод, зменшити ймовірність переїдання. Також не варто забувати про магній, калій, клітковину та фолієву кислоту. До того ж, одна порція бобових (половина горня) має 10 г білків та 115-125 калорій.

Приємним бонусом є те, що бобові допомагають і емоційному стану, повноцінному сну та нормальному апетиту. А все через амінокислоту триптофан, яка стає в організмі серотоніном.

Нормалізують тиск

Науковці підтвердили, що 1 горня бобових на день упродовж 10 тижнів допомагає нормалізувати тиск. Окрім цього, бобові у раціоні навіть розглядають у якості частини лікування проблем з тиском.

Контролюють холестерин

Завдяки клітковині, бобові (не соєві) допомагають нормалізувати ситуацію з холестерином без медикаментів.

"Якщо ви до цього не споживали багато бобових – варто збільшувати їх кількість в раціоні поступово. Через високий вміст клітковини, вони здатні викликати здуття та часом біль в животі", – наголошує Супрун.

Чому потрібно регулярно їсти бобові

Як правильно їсти та готувати бобові:

Перед приготуванням потрібно кілька разів промити водою та замочувати. Так можна позбутись вуглеводів, які погано всмоктуються та призводять до появи газів.

Не варто вживати бобові з такими продуктами, як капуста, які можуть викликати здуття.

Найкраще їсти бобові з лимоном або томатами.

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