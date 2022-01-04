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Для ринку Європи: Toyota представила спортивний Hilux GR Sport
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Пікап Toyota Hilux у виконанні GR Sport вийшов на європейський ринок. У себе на батьківщині, в Японії, "спортивний" пікап дебютував у жовтні 2021 року. Там він зберіг дизель 2.4, але отримав доопрацьовану підвіску й особливий декор.
У ЄС у машини теж буде стандартний агрегат, але вже новий, об'ємом 2,8 літра, проте в іншому вона повторить пікап з Японії. До дилерів машини надійдуть улітку 2022 року, пише Motor.
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Візуально Hilux GR Sport можна відрізнити завдяки повністю чорній решітці радіатора з малюнком у вигляді бджолиних стільників і масивній перемичці з написом Toyota у стилі Hilux четвертого покоління. Інші обов'язкові атрибути версії – чорні корпуси дзеркал, підніжки, розширювачі колісних арок та двоколірні 17-дюймові колеса, на контрасті з яким грають пофарбовані у червоний колір елементи підвіски.
Салон Hilux виділяється комбінованою оббивкою сидінь зі шкіри та штучної замші, емблемами GR Sport, алюмінієвими педалями та накладками "під карбон".
Проте одним лише декором виробник не обмежився. Важливим технічним нововведенням стали однотрубні амортизатори з покращеними характеристиками демпфування та відведення тепла, а також жорсткі гвинтові пружини. Разом з модернізованими ресорами та втулками, від звичайного Hilux їх установка позитивно позначилася на керованості, підвищила плавність ходу, знизила крен і збільшила зчеплення задніх коліс з дорогою.
Двигун тим часом колишній – це дизель 2.8 потужністю 204 сили та 500 Нм моменту, пов'язаний з шестидіапазонним автоматом і повним приводом, що під'єднується.
У шоурумах європейських дилерів Toyota Hilux GR Sport з'являться влітку цього року та пропонуватимуться лише у кузові Double Cab. Усі без винятку пікапи отримають задній диференціал, що самостійно блокується, активну антипробуксовочну систему A-TRC і позашляхові шини.
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