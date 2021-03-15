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Для релаксу і міцного здоров'я: названі корисні властивості какао

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Какао - фото 1
Какао / pinterest

Какао має безліч позитивних ефектів. Тому пити какао, вдихати його аромат не просто приємно, а й корисно.

Какао підтримує нервову систему

Какао-боби багаті вітамінами групи B: тіаміном, нікотиновою кислотою, фолієвою кислотою. Вони містять фенілетиламін – речовина, яка позитивно діє на настрій, емоції і можливість зосередитися. Тому сміливо можна сказати, що горня какао на день підтримає нервову систему і допоможе в профілактиці депресії не гірше, ніж більш калорійний шоколад.

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Розслаблює судини і знижує тиск

Лікарі рекомендують вживати какао тим, хто страждає гіпертонією. Напій сприяє зростанню в організмі рівня оксиду азоту, який розслаблює судини. Це, своєю чергою, знижує артеріальний тиск.

Рекомендується парам, які планують завагітніти

Какао містить цинк, корисний для чоловічого здоров'я, нормалізує роботу сперматозоїдів. Крім того, в ньому є мідь і селен, важливі для жіночої репродуктивної системи. Тому какао рекомендують пити парам, які планують вагітність.

Для релаксу і міцного здоров'я: названі корисні властивості какао - фото 451543

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Джерело: milkalliance
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