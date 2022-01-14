Для пакетів придумали спеціальний "ремінь безпеки": як він працює

Мешканець Атланти Ден Стівенсон вирішив боротися з перекиданням пакетів і сумок радикальним способом: він вигадав для них окремий "ремінь безпеки". Розповідаємо, як він працює.

Спеціальний "ремінь безпеки" покликаний захистити поклажу від падіння на крутих поворотах і при різкому гальмуванні, а салон автомобіля – від крихт, плям та інших неприємностей. Нехитрий принцип роботи винаходу його автор продемонстрував на прикладі паперового пакета з їжею, що дійсно залишається у вертикальному положенні завдяки ременю.

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Аксесуар отримав назву BAGO – очевидно, від слова bag ("сумка"), а кошти на його розробку та випуск було зібрано на краудфандинговій платформі Kickstarter. BAGO кріпиться до внутрішньої частини дверцят "бардачка", а на іншому кінці біля ременя є металевий затискач із пружиною, який пристібається до верхньої частини сумки. Щоправда, поклажу при цьому доведеться поставити прямо на килимок, що не надто зручно для України взимку.

Вартість такого "ременя безпеки" становить 22 долари. До покупців, які оформили замовлення заздалегідь, перші BAGO вирушать у травні, а решті доведеться чекати свої ремені до червня. На сайті Indiegogo Indemand вказано, що доставка здійснюється по всьому світу.

У грудні незвичайний аксесуар представила Tesla. Компанія все ще не поставила на конвеєр, показаний у 2019 році Cybertruck, і вирішила скрасити очікування свистком у вигляді електропікапа з нержавіючої сталі. Cyberwhistle вартістю 50 доларів розкупили за кілька годин.

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