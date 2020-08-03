Для кого особливо небезпечний популярний нині вейпінг

Вчені виявили, що наявність однієї мутації в гені ALDH2 істотно збільшує ризик виникнення проблем зі здоров'ям на тлі використання електронних сигарет.

Генетична мутація, про яку йде мова, трапляється приблизно у 8% світового населення. Переважно це вихідці з країн Східної Азії (Китай, Японія, Північна Корея, Південна Корея чи Тайвань). За даними вчених, ця мутація зустрічається у кожної третьої людини східноазіатського походження.

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Раніше було відомо, що мутація в гені ALDH2 ускладнює вихід з організму альдегідів. При вживанні алкоголю у носія мутації часто спостерігається прискорене серцебиття і почервоніння обличчя. Це відбувається через те, що організму важко впоратися з метаболізмом ацетальдегіду, токсичного продукту розпаду алкоголю.

У новому дослідженні фахівці перевірили, як миші з мутацією в гені ALDH2 і без неї реагують на вплив пара електронної сигарети. Виявилося, що частота серцебиття у мишей з дефектним ALDH2 збільшувалася на 24%, тоді як у мишей без мутації на 11%. Через десять днів вейпінгу у мишей з мутацією в гені ALDH2 спостерігалося значне збільшення ознак пошкодження клітин серця в результаті окислення.

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