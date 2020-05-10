Для кішок написали спеціальну заспокійливу музику

Американські вчені написали спеціальну музику для кішок – вона може їх заспокоїти під час походу до ветеринара. За основу "треку" взяли звуки, які видають самі кішки. Науковці використовували частоти котячого діапазону, тобто на дві октави вище, ніж у людей.

Щоб перевірити, як працює ця музика, вчені протягом декількох місяців спостерігали за 21 кішкою під час візитів до лікаря. Їм включали або класичні твори, або мелодію, написану для них, або взагалі нічого. Створена для тварин музика заспокоювала їх найкраще.

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"Такий позитивний ефект обов'язково потрібно використовувати. Все, що знижує стрес кішок під час походу до ветеринара, добре і для тварин, і для їхніх господарів", – каже одна з авторів дослідження Дженні Лоберг.

У коментарях під відео власники кішок стверджують, що на їхніх вихованців музика дійсно подіяла: деякі просто заснули, а інші почали підлещуватися до господарів так, як робили це будучи зовсім маленькими кошенятами. Тепер вчені збираються зрозуміти, що саме в цій музиці діє на кішок заспокійливо. Для цього вони перевірять їх реакцію на кожен окремий звук.

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