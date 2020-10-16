Для фанатів Вікінгів: у Норвегії виявили 1200-літній храм Тора і Одіна

У Норвегії виявлені руїни 1200-річного язичницького храму, присвяченого давньоскандинавським богам.

У селі Осе недалеко від міста Ерсте на заході Норвегії під час археологічної розвідки було виявлено фундамент стародавньої будівлі. Як з'ясувалося, археологи наткнулися на руїни давньоскандинавського храму.

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Дерев'яний будинок досягав у довжину близько 14 метрів і завширшки був 8 метрів. Імовірно, його використовували для поклоніння і жертвопринесень богам під час літнього та зимового сонцестояння в кінці VIII століття.

Виявлений храм став першим на території Норвегії. Раніше такі храми знаходили у Швеції і Данії. "Будинки для богів" скандинави почали будувати в VI столітті. В ході обрядів м'ясо, напої і навіть дорогоцінні метали, такі як золото, підносили дерев'яним ідолам давньоскандинавських богів: богу війни Одіну, богу грому і блискавок Тору, богові родючості Фрейру.

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