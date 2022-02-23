Для фанатів мандрів: представлено гібрид велосипеда, автобудинку та човна

Латвійська компанія Zeltini представила незвичайний транспортний засіб під назвою Z-Triton. Його конструкція об'єднує велосипед, будинок на колесах і човен.

Гібридна машина доступна для покупки в єдиній комплектації, яка обладнана сонячними панелями та літій-іонним акумулятором. Своєрідний трицикл уже пройшов усі необхідні випробування. Перші покупці зможуть придбати Z-Triton наприкінці нинішнього року за 14 500 євро.

Це цікаво: У мережі виставили на продаж 50-річний Jaguar з незвичайним двигуном

Амфібія обладнана велосипедним та човновим моторами, а також сонячними панелями та літій-іонним акумулятором, зарядки якого вистачить на 50 кілометрів шляху по суші та на 20 кілометрів пересування по воді. Транспортний засіб розрахований на двох осіб.

У комплектацію трициклу входить складний кухонний стіл, клімат-система, USB-зарядка, а також модуль GPS та аудіосистема. При цьому корпус Z-Triton виготовили з органічного скловолокна з поліестером із перероблених ПЕТ-пляшок, а також біопластику. З останнього розробники за допомогою 3D-принтера надрукували кілька елементів екстер'єру.

Щоб переобладнати сухопутний транспортний засіб на човен, знадобиться лише п'ять хвилин. У режимі автобудинку в машині можна зрушити м'який дах і підняти сидіння, які перетворяться на повноцінне ліжко. Z-Triton пройшов фінальні випробування у швейцарських Альпах, на Женевському озері, а також в Амстердамі та Берліні.

У продаж унікальна машина надійде до Латвії наприкінці 2022 року. Ціна гібрида складе 14 500 євро. Крім того, розробники нададуть можливість усім охочим взяти амфібію на тест-драйв.

Читайте також: Відчайдух розігнав карт з ракетним двигуном до шаленої швидкості: відео