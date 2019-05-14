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Дізнайтеся вартість найдорожчої філіжанки кави у США

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Зерна Elida Geisha Natural також продають і в інтернеті - фото 1
Зерна Elida Geisha Natural також продають і в інтернеті / coffee-zurich

Видання CNN назвало вартість найдорожчої чашки кави у США. Скільки ж коштує таке задоволення?

Цей сорт кави називається Elida Geisha Natural, і вартість 1 горнятка такого напою становить 75 доларів.

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Видання повідомляє, що компанія Klatch Coffee придбала зерна цього сорту кави за ціною 803 долари за фунт (0,45 кілограма) на аукціоні в Панамі. Після обсмажування вартість кави зросла до 1,2 тисячі доларів! "Ця кава не обсмалена, як в інших місцях. У нас її тільки присмажують, як у старі добрі часи", – заявив один із засновників закладу Бо Тіара.

За його словами, ні в кого в США такого сорту кави немає. Зерна Elida Geisha Natural також продають і в інтернеті. Вартість 18 грамів такої кави – 75 доларів.

Panama Elida Estate - фото 327485
Panama Elida Estate

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Джерело: sacbee
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