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Дізнайтеся, чи є у вас зайва вага
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Ви встаєте на вагу і бачите якусь цифру, а чи знаєте, що цей показник означає? Перевірте, наскільки ваша маса відповідає нормі.
Більшість людей на питання "Яка у вас вага?" назвуть цифру, яку періодично бачать при зважуванні. Проте не всі розуміють, що в цих цифрах їх рідне, а що є лише багажем, який вони набрали додатково і його доводиться носити з собою.
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Цілком логічно, що зважуватися у верхньому одязі не варто. З отриманої ваги потрібно відняти вагу одягу. Також перед походом в туалет вага не вважається 100% вашою.
Якщо говорити про новонароджену дитину, яка важить 3-5 кг, то на 95% це її власна вага. У дорослої людини з роками, крім великої кількості слизу, вірусів, бактерій, паразитів і жирових відкладень, накопичується також велика маса зайвих тканин.
Буває, що людина важить 80 кг, але при аналізі стану організму фахівець приходить до висновку, що реальна вага становить лише 40 кг. Тобто людина у стані виснаження, хоча сама вважає, що товста.
Розберемося з зайвими тканинами. У людини з віком починають накопичуватися неорганічні солі в суглобах, зв'язках, судинах, в тканинах, стають більш жорсткими м'язи.
Любителі шашлику ніколи не будуть брати м'ясо старої тварини, тому що знають, що м'ясо молодого ягняти або теляти ніжніше. Так і у людини, солей може бути на десятки кілограмів. Буде маленький обсяг, але на значну вагу.
Також варто згадати про накопичення в тілі сполучної тканини – келоїдних. Це рубці. Всі розуміють, що коли ти сильно порізався то утворюється шрам, але не багато хто усвідомлює, що такі шрами утворюються й у внутрішніх органах від перенесених хворобах. З роками обсяг цих тканин стає значним. Він може доходити й до 10 кг.
Часто буває, що людина худне на 5 кг, а сантиметри в талії не змінюються.
Як визначити чи є у вас зайва вага?
Середньостатистичний чоловік в нормальній вазі й при доброму здоров'ї може підтягнутися не менше 10 разів і повільно пробігти 8 км. Якщо чоловік не може виконати цю просту фізичну вправу, значить є проблеми із зайвою вагою і здоров'ям в цілому.
Щодо жіночого тестування здоров'я, то тут велику роль відіграє зовнішній вигляд, якість шкіри та правильні вигини тіла. Здорова жінка завжди має звуження в талії та розширення в стегнах і грудях. Інші пропорції свідчать про порушення обміну речовин і зайву вагу. У здорової жінки шкіра гладенька, пружна і навіть при стисненні буде без натяку на "апельсинову шкірку".
Також попри модну тенденцію, м'язисті, просушені жіночі тіла – це не є ознакою здоров'я, бо здорова жінка має пружну шкіру і м'які тканини. Це показує, що у неї немає ішемії, хороша циркуляція крові й вона має якісний запас тканин і жирів на випадок виношування потомства.
Крім цього існує ще один фактор, за яким можна визначити здоров'я і зайву зашлакованість як чоловіків, так і жінок. Це запах. Здорова людина немає різкого або неприємного запаху навіть після фізичного навантаження.
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